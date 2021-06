Mardi dernier, aux USA, démocrates et républicains se sont unis afin de voter un plan de 250 milliards de dollars permettant au pays de lutter plus efficacement contre l’hégémonie commerciale à venir de Pékin. Un texte historique, qui permettrait à Washington de se hisser comme étendard numéro un à la menace économique du pays.

Dans les faits, ce sont plus 190 milliards de dollars qui seront alloués à la recherche et au développement. Un plan qui promeut également la production sur site plutôt que l’importation de produits fabriqués en Asie. Un texte fort, complet, qui a été approuvé à 68 voix contre 32 et qui sera voté en seconde session par les élus de la Chambre des représentants.

190 milliards pour la recherche et le développement

Un sujet qui démontre également que Biden a quelques affinités avec Trump. En effet, depuis le début de sa présidence, le président démocrate a imposé une totale rupture avec son prédécesseur. Aujourd’hui, il démontre cependant qu’il souhaite bien marcher dans ses pas en ce qui concerne la politique extérieure, notamment envers la Chine.

Approvisionnement, contre-espionnage, Washington frappe fort

Pour Chuck Summer, chef de la majorité démocrate au Sénat, il en va de la superpuissance américaine. Pour ce dernier, il est essentiel de se hisser contre la Chine au risque de voir le pays devenir leader mondial dans les mois, les années à venir. La science et les nouvelles technologies (intelligence artificielle, informatique quantique) sont les principaux secteurs ciblés. Mais ce n’est pas tout puisque de l’argent a été débloqué en faveur de la gestion des chaînes d’approvisionnement en passant par le contre-espionnage.