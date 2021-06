Le géant Américain de la technologie, Facebook a été condamné ce jeudi par un tribunal russe à une amende de 17 millions de roubles (environ 235 000 $) pour n’avoir pas supprimé un contenu que Moscou a jugé illégal. Cette décision pourrait faire partie des efforts croissants du gouvernement pour resserrer le contrôle sur les plateformes de médias sociaux au milieu de la dissidence politique.

Le 25 mai, Facebook avait déjà été condamné à payer 26 millions de roubles (environ 328 000 $) pour ne pas avoir supprimé un contenu jugé illégal par les autorités russes. L’application de messagerie Telegram a également été condamnée ce jeudi à une amende de 10 millions de roubles (environ 126 000 $). C’est la deuxième fois que les deux sociétés sont condamnées à une amende ces dernières semaines. Il y a un mois, Telegram avait également été condamné à payer 5 millions de roubles pour ne pas avoir répondu aux appels à manifester.

Des contenus encourageant le suicide chez les enfants

Plus tôt cette année, l’organisme de surveillance des communications d’État russe Roskomnadzor avait commencé à ralentir Twitter et l’a menacé d’une interdiction pour son prétendu échec à supprimer les contenus illégaux. Les responsables ont soutenu que la plate-forme n’avait pas supprimé des contenus encourageant le suicide chez les enfants et contenant des informations sur les drogues et la pédopornographie.

Les répressions ont pris de l’ampleur après que les autorités russes ont critiqué les plateformes de médias sociaux qui ont été utilisées pour faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues à travers la Russie cette année pour exiger la libération du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny. L’opposant est le critique le plus connu du président Vladimir Poutine.