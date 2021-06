Le match entre la Sierra Leone et le Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 dans le groupe L doit pouvoir se jouer ce mardi 15 juin 2021 au stade Lassana Conté de la Guinée Conakry. Car, après le flou qui a régné ce lundi 14 juin autour des résultats des tests COVID de six joueurs Sierra Léonais, les choses ont évolué dans le sens de la tenue du match. Les résultats des prélèvements faits hier nuit sont tombés ce match. Et cinq des six joueurs testés positifs hier ont été confirmés.

Les résultats des tests PCR pour confirmer ou infirmer les données d’hier lundi sont connus. Cinq des six joueurs de la Sierra Leone sont sortis positifs ce mardi matin après le deuxième test hier lundi soir avec un médecin guinéen indépendant. Un seul gardien de but est sorti négatif. Donc Six joueurs et un membre du staff ont repris leurs tests PCR. Selon les résultats, Kor Philip, Shera Idris Kanu, Sima Kassim Turay, Augustus Kargbo, Alhassan Koroma et Francis Koroma sont confirmés positifs au coronavirus.

Le gardien Ibrahim Sesay est déclaré négatif. Alors, le match reporté hier devrait se disputer ce mardi 15 juin à 17 heures (heure béninoise). Ce match doit permettre de connaitre la 24è nation qualifiée pour la CAN Cameroun 2021 et devrait être joué depuis le 30 mars dernier. Mais, il a été reporté pour le 14 juin pour des problèmes liés aux résultats des tests COVID de la délégation béninoise à Freetown. Un nouveau report a été prononcé hier pour les mêmes raisons mais cette fois-ci, du côté Sierra Léonais.