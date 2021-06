Le président Patrice Talon a accordé ce jeudi 18 juin une audience aux jeunes promoteurs de la Société ATINGAN SOLUTIONS . Il s’agit de Calixte Eloh et des jumeaux Francis et Franck Zanhoundaho A leur sortie d’audience, ils se sont prêtés aux questions des journalistes. « Le chef de l’Etat nous a accordé une audience pour qu’on puisse lui présenter le dernier modèle du foyer Atingan qui doit être industrialisé. On a fait une séance purement technique et industrielle avec le chef de l’Etat. On a retenu qu’on aura une nouvelle séance qui nous permettra d’élaborer le plan d’installation de l’usine dans la zone économique (spéciale de Glo-Djigbé) afin que le foyer Atingan soit un projet qui prend réellement corps » a déclaré Calixte Eloh.

L’un des jumeaux Zanhoundaho a corroboré les dires de son partenaire. A l’en croire, l’Etat veut accompagner l’installation de l’industrie qui produira les foyers Atingan. « L’Etat rentre en capital avec un privé pour apporter un financement destiné à valoriser une innovation, une création béninoise » a t-il précisé, ajoutant que l’objectif est de rendre disponible pour le grand nombre les foyers écologiques Atingan.

Intégrer le capital de cette entreprise pour la propulser

En effet, Patrice Talon a pris l’engagement de mettre tout en œuvre afin que la société ATINGAN SOLUTIONS trouve du répondant auprès de l’Etat béninois pour l’installation d’une usine de fabrication des foyers écologiques à grande échelle au niveau de cette Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé. Une rencontre élargie au ministre de l’économie et des finances et au Ministre Conseiller aux Investissements aura lieu dans les tout prochains jours pour examiner la faisabilité de l’apport de l’Etat qui consistera à intégrer le capital de cette entreprise pour la propulser.

Promotion industrielle au Bénin : L’État béninois veut propulser la société ATINGAN SOLUTIONShttps://t.co/BSJCIGQca8 pic.twitter.com/sn5TN04bQ3 — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) June 17, 2021

Le porte-parole du gouvernement qui a participé à l’audience, a laissé entendre que l’Etat veut juste lancer cette entreprise pour que dans les années qui viennent on puisse dire que « au Bénin et partout dans le monde, il y a un équipement made in Benin qui s’est imposé de par sa qualité, de par les avantages comparatives qu’il offre par rapport aux équipements que nous avons connus jusque là ». C’est tout le sens de l’intérêt que le chef de l’Etat porte à ce projet et à tant d’autres, a-t-il assuré.