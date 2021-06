Alors que le RN propose aujourd’hui une campagne pour les régionales qui se veut offensive, les premiers sondages semblent confirmer la bonne dynamique du parti d’extrême droite. Pour autant, Marine Le Pen souhaite garder le cap. Récemment, la décision d’écarter plusieurs candidats jugés racistes a ainsi été prise.

Depuis la fin de la période Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine, tente de dédiaboliser son parti afin de lui donner une véritable posture. Aujourd’hui, cela marche. En effet, le RN est le premier parti d’opposition de France. Mais les dérapages sont toujours assez importants. Entre négationnisme, hommages déplacés au maréchal Pétain ou à Robert Feurisson, le parti doit jongler et surtout, gérer.

Des candidats RN, jugés racistes, mis à l’écart du RN

À quelques jours du premier tour des élections, le parti ne cesse de mettre à l’écart les plus indisciplinés. Pour autant, ces décisions ne peuvent empêcher celles et ceux inscrits sur les listes électorales, d’être élus et de siéger. De quoi coller une nouvelle étiquette au RN, qui souhaite n’avoir rien à faire avec ces individus.

Marine Le Pen, dans une situation délicate

Parmi les indésirables, Danièle Delavaud qui en 2017, souhaitait faire sauter les mosquées. Marta Le Nair également, qui relayait des propos antisémites sur les réseaux sociaux ou encore Geneviève Veslin, dans la Creuse, qui soulignait les propos du négationniste Robert Feurisson, sur le réseau social russe Vkontakt. Certains, comme Henri Lopez Terres sont même poursuivis en justice pour la publication de textes véritablement racistes sur les réseaux sociaux. Malgré cela, le RN semble bien parti pour remporter plusieurs régions, dont la région PACA.