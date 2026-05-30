Ukraine - Canada : les détails du nouvel accord sur les drones

Le Canada et l’Ukraine ont officialisé cette semaine un nouvel accord de coopération dans le domaine des drones militaires. Signé lors du salon CANSEC, principal rendez-vous canadien consacré à la défense et aux technologies de sécurité, le partenariat vise à produire au Canada des drones de conception ukrainienne destinés aux forces armées ukrainiennes selon un communiqué rendu public par les autorités canadiennes.

Le ministère canadien de la Défense nationale et le ministère ukrainien de la Défense ont annoncé la conclusion de cet accord destiné à soutenir la fabrication de systèmes aériens sans pilote pour l’armée ukrainienne. L’initiative associe Airlogix, entreprise ukrainienne spécialisée dans les technologies de défense, et Sentinel Recherche et Développement, fabricant canadien de drones.

Une production de drones ukrainiens sur le sol canadien

Selon le ministère canadien de la Défense nationale, le partenariat baptisé Airlogix-Sentinel doit permettre de combiner les capacités industrielles canadiennes et l’expertise acquise par l’Ukraine dans le développement et l’utilisation opérationnelle des drones. Les appareils produits au Canada seront destinés aux Forces armées ukrainiennes. Selon plusieurs médias ukrainiens, le partenariat concerne notamment des drones de reconnaissance développés par l’entreprise ukrainienne Airlogix.

Les autorités canadiennes présentent ce projet comme un moyen d’accélérer la mise à disposition d’équipements recherchés par Kiev tout en renforçant les capacités de production de l’industrie de défense canadienne. Le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty, a déclaré que cette coopération devait permettre de fournir à l’Ukraine des capacités jugées essentielles tout en soutenant l’emploi et l’activité industrielle au Canada.

Dmytro Piatrin, directeur commercial, Airlogix: « Notre principal objectif est de fournir le plus rapidement possible des systèmes efficaces aux forces armées ukrainiennes. Nous sommes optimistes quant au fait que cette coentreprise contribue à atteindre cet objectif. »

Un engagement annoncé depuis 2025

Cette annonce prolonge des discussions engagées entre les deux pays depuis plusieurs mois. En août 2025, Ottawa et Kiev avaient signé une lettre d’intention visant à développer la coproduction de matériels de défense. Le nouvel accord sur les drones constitue l’une des premières réalisations concrètes de cette coopération industrielle.

Le gouvernement canadien avait alors annoncé son intention d’investir dans les drones, les systèmes de lutte antidrones et les capacités de guerre électronique, avec l’objectif de développer des partenariats entre entreprises canadiennes et ukrainiennes.

Les drones au centre de l’effort militaire ukrainien

Le ministère canadien de la Défense nationale souligne que les systèmes sans pilote occupent désormais une place croissante dans les opérations militaires modernes. Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022, l’Ukraine a fortement développé ses capacités dans ce domaine, aussi bien pour les missions de reconnaissance que pour les opérations offensives ou la surveillance du champ de bataille.

Pour Ottawa, cette coopération doit également favoriser le transfert d’expertise entre les industriels des deux pays et accroître la capacité de fabrication nationale de technologies de défense avancées. Les autorités canadiennes et ukrainiennes ont indiqué vouloir poursuivre l’exploration de nouveaux projets de développement conjoint et de coproduction dans le secteur de la défense, alors que le partenariat Airlogix-Sentinel entre désormais dans sa phase de mise en œuvre.