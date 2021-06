En France, du côté de Paris, des migrants et des sans-abris ont décidé de manifester en installant plus de 200 tentes face à l’Hôtel de ville. Une action éclair, qui visait à dénoncer le manque de considération et le manque de solution d’hébergement pour les personnes les plus en difficultés. Une action défendue par l’association Utopia 56.

La plupart de ces personnes, originaires d’Afrique subsaharienne ainsi que de jeunes mineurs, ont décidé de s’installer dans la zone afin de pointer du doigt certains manquements. Une action similaire a déjà été menée au 1er septembre 2020. L’objectif ici, est de défendre le droit à la sécurité et à la décence des exilés.

Des migrants et sans-abris s’installent face à l’Hôtel de ville

En effet, le réseau d’hébergement est actuellement saturé et nul ne sait comment prendre le problème à bras-le-corps. Aujourd’hui, l’association Utopia 56 compte beaucoup sur la mairie afin de lui venir en aide et apporter une série de solutions. Interrogé à ce sujet, Maël de Marcelus, l’un des responsables de l’association, estime pour sa part que cette politique prônée n’est pas en adéquation avec les valeurs françaises.

Le gouvernement, pointé du doigt

Ian Brossat, l’adjoint d’Anne Hidalgo en charge de l’accueil des réfugiés, a lui aussi tapé du poing sur la table en critiquant le gouvernement au travers d’une lettre. Il attirait l’attention de l’État sur son manque d’engagement mais également sur la hausse des signalements des demandes d’asile, qui pourraient créer un bouchon. C’est pourquoi, il a invité l’exécutif à mettre en place une politique de prise en charge.

⚠️ 300 femmes seules et personnes en familles, dont des dizaines d'enfants sans domicile appellent à l'aide place de l’Hôtel de Ville à #Paris.@EmmanuelMacron avait pris un engagement en 2017 : "plus personne à la rue". ➡️ https://t.co/vtPiob8rIc pic.twitter.com/XdTSpq3f6j — Utopia 56 (@Utopia_56) June 24, 2021