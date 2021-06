Convoqué en équipe de France A pour l’Euro 2020 par Didier Deschamps, le jeune défenseur central, Jules Koundé connaîtra sa première titularisation dans l’Euro à l’occasion du match contre le Portugal, comptant pour la troisième journée du Groupe F. Le jeune défenseur âgé de 22 ans qui avait refusé de jouer pour la sélection nationale du Bénin à cause de son rêve de jouer ave les Bleus, un rêve qui s’est concrétisé, supplée Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense de l’équipe de France.

“Ça a toujours été quelque chose de présent”

Après une saison avec Séville FC, Jules Koundé partage depuis quelques jours le quotidien de l’équipe de France A après sa convocation dans la liste des Bleus pour l’Euro qui a fait sensation. « L’équipe de France A, c’est difficile de dire à partir de quel moment c’est devenu un objectif. Peut-être quand je suis arrivé à Séville, et que j’ai joué de plus en plus… Ça a toujours été quelque chose de présent dans ma tête, même si c’était plus ou moins lointain. J’y ai toujours cru, j’ai toujours travaillé pour », avait déclaré le natif de Paris d’origine béninoise après convocation par Didier Deschamps.

A ce stade, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, mais reste à déterminer sa place au sein du groupe à l’issue du match de ce soir. Le Portugal, tenant du titre se retrouve dans une position délicate.

La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021