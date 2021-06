Les attaques contre les hommes politiques en France se multiplient. En effet, après la gifle reçue par le chef de l’Etat Emmanuel Macron et la farine jetée sur Jean Luc Mélenchon, c’est un candidat du parti d’extrême droite, le Rassemblement National (RN) qui a été récemment attaqué. Il s’agit en effet du candidat RN, dans le canton d’Arles, aux prochaines élections départementales Enzo Elias qui a été agressé par deux jeunes hommes hier vendredi 11 juin 2021.

L’agresseur s’est montré davantage violent

Aux environs de 11 heures, le candidat et un militant s’étaient arrêtés pour coller des affiches à Arles, lorsqu’ils ont été pris à parti par des individus. L’incident a été filmé puis publié sur Twitter par Enzo Elias. On peut y voir l’un des deux hommes lancer des insultes à ce dernier et au militant. Par la suite, il a aspergé d’huile le candidat RN et son partisan avant de, semble-t-il, leur donner des coups. L’agresseur s’est montré davantage violent en usant d’une matraque qu’il aurait utilisée pour frapper à plusieurs reprises le candidat. Conséquence, celui-ci s’en est sorti avec un traumatisme crânien.

Le militant a eu une commotion cérébrale « importante » et une fracture au niveau du tibia. Suite à la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, plusieurs membres du parti d’extrême droite ont manifesté publiquement leur soutien à leur candidat à Arles.

Nous venons de nous faire agresser en collage dans le centre-ville d'#Arles, jet d'huile, coup de matraque et coup de poing à la tête, nous sommes actuellement aux urgences. pic.twitter.com/Cxq9gzHzSi — Enzo Alias (@Enzo_Alias) June 11, 2021