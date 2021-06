Grenoble est une ville au pied des montagnes en région Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France. Une ville essentiellement estudiantine, décrite par les professionnels du tourisme comme étant « la deuxième ville de France où il fait bon d’aller étudier grâce à son cadre de vie ». Cependant Grenoble c’est aussi selon des chiffres officiels, « 1 sur 256 de risque par habitant d’être victime de coups et blessures » avec « 1 871 Vols d’automobiles » dans le département pour 2020. Des statistiques qu’a refusé de laisser s’aggraver, une femme, ce vendredi.

Elle tient tête à ses agresseurs…

Ce vendredi, une habitante de Grenoble, échappait de peu à des agresseurs à moto qui la menaçaient d’une arme à feu, alors qu’elle conduisait tranquillement sur une route de la ville. Les agresseurs, au nombre de deux, dont on ne connait pas encore les motivations réelles, même si la thèse du carjacking est à explorer selon la presse locale, s’étaient approchés d’elle à dos de scooter. Une fois à sa hauteur l’un des agresseurs avait sorti une arme à feu et l’avait pointé en direction de la conductrice.

La femme et les agresseurs étaient alors au niveau sur l’avenue Paul-Cocat, dans le quartier Teisseire, à Grenoble. Loin de perdre sa contenance à la vue de l’arme de poing, notre conductrice choisissait de se défendre en emboutissant le scooter de son véhicule, l’obligeant à faire une embardée et à quitter la route. Les agresseurs étalés sur le bitume n’avaient eu d’autres alternatives que de se relever et de prendre la poudre d’escampette, abandonnant sur le macadam, l’engin à deux roues.

La police judiciaire de Grenoble chargée des investigations est toujours à la recherche des malfrats. Des services de sécurité qui justement ont été récemment mis en avant de l’actualité, alors qu’ils entendaient il y a quelques jours, l’édile de la ville Éric Pioll. M. Pioll, possible candidat à la présidentielle de 2022, s’était rendu, mardi dernier, dans les locaux de la police pour être entendu, dans une affaire d’« irrégularités dans la passation de marchés relatifs à l’organisation de la Fête des Tuiles ».