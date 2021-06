Le prix Pulitzer décerné par l’Université Columbia de New York à des personnes, journaux, magazines, revues ou agences de presse a été attribué ce vendredi à Darnella Frazier. Il s’agit de la jeune adolescente qui a filmé en 2020 la scène du meurtre de George Floyd dont l’enregistrement vidéo d’un officier de police agenouillé sur le cou de la victime avant sa mort a secoué l’humanité et suscité des interrogations sur le racisme et la violence policière.

« L’histoire de Floyd en particulier a mis en évidence non seulement le rôle essentiel des journalistes, mais l’importance croissante des citoyens ordinaires dans la quête de la vérité et de la justice », a déclaré Mindy Marques, coprésidente du conseil du prix Pulitzer, lors de la cérémonie de remise des prix. « Nous voulons noter que le conseil d’administration a décerné une citation spéciale à Darnella Frazier, l’adolescente témoin qui a filmé et publié la vidéo transformatrice qui a secoué les téléspectateurs et suscité des protestations contre la brutalité policière dans le monde », a ajouté Marques.

“Sans ma vidéo, le monde n’aurait pas su la vérité”

Dans une publication sur Instagram le mois dernier, portant sur le premier anniversaire de la mort de Floyd, Frazier a affirmé avoir contribué à faire éclater la vérité même si cela a été une expérience traumatisante pour elle. « Même si cela a été une expérience traumatisante qui a changé ma vie, je suis fier de moi. Sans ma vidéo, le monde n’aurait pas su la vérité » a-t-elle écrit. En avril, un jury a déclaré l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin coupable de toutes les accusations dans le meurtre de Floyd.