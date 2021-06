Alors que le couple de Sussex affirmait avoir cessé de recevoir de l’argent de la famille royale depuis un bout de temps, il semblerait que ce ne soit pas le cas. D’après les comptes publiés par le palais de Buckingham, les fils du Prince Charles ont reçu en tout 4,5 millions de livres l’année dernière.

D’après la presse britannique, les montants ont été reçus par Harry et Meghan après leur installation aux USA. Une version qui contredit la version rendue publique par le couple. Pour rappel, Harry et Meghan ont pris leur distance par rapport à la famille royale il y a quelque temps déjà. Meghan Markle a affirmé avoir été victime de racisme au sein de la famille royale. Au-delà de la famille royale, la presse et de nombreuses personnalités ont eu des propos désobligeants envers la femme du Prince Harry.

Heureusement pour l’ancienne actrice, elle peut compter sur le soutien de stars comme Idriss Elba ou encore Serena Williams. Malgré les polémiques, le couple mène tant bien que mal sa vie. Les deux tourtereaux ont d’ailleurs accueilli une nouvelle petite fille prénommée Lilibet.