Au Japon, l’obésité n’est absolument pas un grand problème de société. Pour autant, selon le média Absolute General News, un nouveau service baptisé Debucari pourrait bientôt voir le jour. Celle-ci pourrait permettre d’embaucher ou louer les citoyens en situation de surpoids, afin de les faire participer à diverses activités.

Ces personnes pourront être louées pour 2.000 yens de l’heure, soit 15 euros. Dans les faits, les personnes concernées pourront s’inscrire auprès d’une plateforme spécialement dédiée, qui les mettra en relation avec des marques. Ces dernières pourront les recruter pour des publicités, pour les promotions de produits pour régimes ou pour d’autres activités plus sombres, comme le simple fait de se comparer pour mieux se sentir.

Une initiative polémique voit le jour au Japon

Pour candidater, il faudra obligatoirement être majeur et peser plus de 100 kilos. L’argent récolté par les personnes en surpoids ne sera pas taxé par Debucari qui facturera toutefois sa clientèle. Une phase test a d’ailleurs été lancée. Aujourd’hui, les personnes en surpoids vivant du côté de Tokyo, Osaka et Aichi, peuvent ainsi s’inscrire. En cas de succès, la plateforme sera étendue au niveau national.