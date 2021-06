Connue pour son extrême hostilité envers l’Israël, la milice chiite yéménite avec des parties de son slogan comprenant les lignes « Mort à Israël » et « Une malédiction sur les Juifs », veut participer à la défense de la ville trois fois sainte, Jérusalem en cas de conflit plus large avec Israël. « Ansar Allah fera partie de l’équation dans la défense de la ville sainte de Jérusalem », a déclaré Abdul-Wahhab al-Mahbashi, membre du bureau politique des Houthis lors d’une intervention sur la chaîne de télévision libanaise.

D’après celui-ci « l’ennemi » israélien ne peut pas arrêter ses attaques à moins que les forces de résistance ne soient capables de cibler l’arrière-pays israélien. Il a invité Tel-Aviv a écouter les avertissements des dirigeants de l’Axe de la Résistance, coalition opposée à Israël et aux États-Unis, parce qu’ils font ce qu’ils disent, contrairement à la Ligue arabe. Al-Mahbashi a soutenu par ailleurs que l’Israël et les Émirats arabes unis travaillaient ensemble à la construction d’une mystérieuse base aérienne militaire sur Mayun, une île volcanique au large du Yémen.

Les yéménites iront soutenir la cause palestinienne

« Israël est derrière la bannière émirienne sur l’île de Mayun dans la mer Rouge », a-t-il déclaré. Mayun est la deuxième île yéménite où les Houthis ont affirmé qu’Israël et les Émirats arabes unis travaillaient ensemble contre Sanaa. Même si le territoire qu’ils contrôlent est situé à plus de 1 600 km d’Israël, les Houthis ont menacé à plusieurs reprises d’attaquer l’État juif en cas d’attaques contre ses territoires, ou si Israël attaque ses alliés dans d’autres pays. Le mois dernier, au milieu de l’escalade entre Israël et les militants du Hamas à Gaza, le membre du Conseil politique suprême Houthis Muhammad Ali al-Houthi avait promis que « les peuples arabes et yéménites iront soutenir la cause palestinienne ».