Au cours des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs comptent distribuer 160 000 préservatifs aux athlètes. Toutefois, les athlètes ont été mis en garde d’en faire usage en raison des restrictions liées au coronavirus. Traditionnellement, les organisateurs des Jeux olympiques distribuent des milliers de préservatifs aux athlètes qui choisissent d’avoir des relations sexuelles afin qu’ils puissent le faire en toute sécurité pendant leur temps aux jeux. Cependant, les règles sur les coronavirus de cette année stipulent que les athlètes doivent manger et dormir seuls afin d’empêcher la propagation du virus.

Les organisateurs ont déclaré que les préservatifs seront distribués aux athlètes pour sensibiliser au VIH et au sida dans leur pays d’origine. Violer les restrictions liées au coronavirus pendant les jeux pourrait entraîner une disqualification, des amendes et un renvoi chez soi. Le gouvernement japonais et le Comité international olympique ont été critiqués par les résidents japonais, les critiques affirmant qu’il n’est pas sûr d’organiser les jeux en raison du coronavirus.

Le gouvernement japonais critiqué

Le Japon a connu un lent déploiement de la vaccination et a placé Tokyo et d’autres régions en état d’urgence pendant plus d’un mois en raison d’un pic de cas. L’état d’urgence devrait être levé prochainement en raison d’une diminution des cas, mais beaucoup pensent que la levée des restrictions pourrait facilement conduire à un autre pic. Le Comité international olympique a déjà interdit les spectateurs étrangers aux jeux et discutera de l’absence totale de fans à cause du virus.