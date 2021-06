Ce Jeudi, était diffusé l’avant-dernier épisode de l’émission de téléréalité “l’Incroyable Famille Kardashian” intitulé ‘’The End Part 1’’. L’épisode s’est ouvert avec une vue d’ensemble des participants dans une luxueuse maison à Lake Tahoe, en Californie. Avec Kim, 40 ans, auprès de ses enfants, se rétablissant après une contamination au COVID-19. Seulement les spectateurs au cours de cet épisode ont eu la surprise de voir l’ex-femme de Kanye West fondre en larmes, alors qu’elle évoquait la fin de son mariage d’avec le rappeur.

« Je me sens comme une perdante… »

En février, Kim et Kanye West ont confirmé qu’ils étaient sur le point de se séparer et ont depuis passé en revue les procédures juridiques et la garde des enfants, North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans, et Psalm, deux ans. Un divorce qui mettait un terme à près de sept années de vie commune. Mais qui mettait également fin à l’histoire de l’un des couples les plus glamour du show-business américain.

Ce jeudi en tous cas, alors que les rumeurs allaient bon train sur une possible relation de Kanye West avec le mannequin Irina Shayk ; Kim Kardashian, elle, sur la scène de la célèbre émission de télé-réalité se lamentait d’avoir accusé un nouvel échec dans ses relations amoureuses. Kim Kardashian connaissait avec Kanye West, son troisième divorce. Elle avait été, avant lui, mariée à l’auteur-compositeur Damon Thomas de 2000 à 2004, ensuite était arrivé le basketteur Kris Humphries avec lequel elle avait été mariée deux années de 2011 à 2013.

Entourée de ses sœurs, notamment Kourtney, 42 ans, Kendall Jenner, 25 ans, et Kylie Jenner, 23 ans, Kim Kardashian en larmes s’était écriée : « J’ai l’impression d’être un échec ambulant. Un troisième p….de mariage, ouais, je me sens comme une p… de perdante ». Et la star d’ajouter à propos de son ex-mari, alors que sa sœur Kylie lui essuyait les larmes : « Il devrait avoir une femme qui le soutient dans chacun de ses mouvements, voyage avec lui (…), le suive partout (…) déménage avec lui dans le Wyoming et lui fait tout. Moi je ne peux pas lui faire ça »