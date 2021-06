Le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou a rencontré le vendredi dernier les directeurs des structures sous sa coupe. L’autorité a exhorté ses vis-à-vis à plus de sérieux, de rigueur et de disponibilité pour atteindre les objectifs fixés par le ministère dans les cinq prochaines années. « La gestion de notre pays n’est pas une cour de récréation. Ce sont 12 millions de Béninois qui ont confié leur destin au président de la République, et qui par déclinaison arrive à notre niveau. Et on ne devra pas le décevoir » leur a-t-il dit.

Le Bénin a une autonomie énergétique de 180 mégawatts

Il rappellera ensuite à ses collaborateurs que le ministère de l’énergie a une part centrale dans la création de richesse parce que l’industrialisation doit passer par la bonne santé de l’énergie. Le travail accompli lors du premier quinquennat n’est pas négligeable, reconnait-il par ailleurs. L’autorité a d’ailleurs remercié ses collaborateurs pour le travail qu’ils ont abattu depuis la première prise de fonction de Patrice Talon en avril 2016. Aujourd’hui, le Bénin a une autonomie énergétique de 180 mégawatts fait-il savoir. Ce qui n’était pas le cas il y a 5 ans.

Ces avancées prouvent que le Bénin était capable de sortir de ces sombres années de délestage. « Nous venons de loin, mais nous irons loin parce que c’est possible » a-t-il poursuivi. Notons que Jean-Claude Houssou a bénéficié de la confiance de Patrice Talon qui l’a maintenu à son poste dans le premier gouvernement de son second quinquennat.