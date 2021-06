Le parlement béninois est en séance plénière ce jeudi 17 juin 2021. Les députés examineront la proposition de loi portant obligation de souscription d’assurance pour tout utilisateur de véhicule terrestre à moteur au Bénin. Selon le communiqué du président de l’Assemblée nationale en date du 15 juin dernier, l’examen de cette proposition de loi débute à 10 heures.

Deux questions orales avec débat

Dans l’après-midi, à partir de 15 heures, les députés se pencheront sur deux questions orales avec débat. La première concerne la pollution des terres et de l’air due aux cimenteries installées à Xwlacodji dans le 5ème arrondissement de Cotonou et à Sèkandji dans la commune de Sèmè Kpodji. La seconde question orale est relative à l’insuffisance de salles de classe et le déficit d’enseignants dans les écoles primaires.

Dans l’après-midi on sera situé sur le vote ou non de cette proposition de loi portant obligation de souscription d’assurance pour tout utilisateur de véhicule terrestre à moteur au Bénin. Ce serait une première dans le pays puisque les propriétaires de motos seraient alors tenus de souscrire à une assurance.