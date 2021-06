“Les Démocrates”, le parti d’opposition au régime de Patrice Talon épouse le vœu du chef de l’Etat de taire les querelles et les divergences. “On est obligé de nous asseoir là où on est actuellement”, reconnaît la formation politique chère à Boni Yayi. Cependant, “il faut créer les conditions”. ” Il faut libérer ceux qui sont détenus et puis les exilés, il faut qu’ils reviennent “ a déclaré Eugène Azatassou sur le plateau de l’émission 100% de Sikka TV.

Pour le vice-président du parti Les Démocrates, “si on doit se mettre ensemble pour réfléchir, ceux qui sont en exil ne sont pas plus bêtes que nous sommes à l’intérieur. Il faut qu’ils apportent leur contribution. Donc, libérer les détenus politiques, permettre aux exilés de revenir” . On ignore si ces exigences trouveront un écho favorable du côté de la Marina où le chef de l’Etat a déjà clairement fait savoir qu’il n’allait pas gracier les opposants . Aussi, Patrice Talon ne semble pas prêt à organiser des dialogues politiques.

“Nous ne ferons pas des dialogues politiques tout le temps”

En tout cas, c’est ce qu’on a cru comprendre lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau médiateur de la République Pascal Essou. « Vous êtes de l’arène politique et comme nous ne ferons pas des dialogues politiques tout le temps, nous allons nous reposer sur le médiateur pour jouer au go between entre les uns et les autres » disait -il au successeur de Joseph Gnonlonfoun. S’il devrait donc avoir dialogue ce serait probablement sous les hospices du médiateur de la République.