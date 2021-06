Les écureuils ont débarqué à Conakry en Guinée ce samedi 12 juin pour jouer la qualification pour la CAN Cameroun 2021 contre la Sierra Leone. Le match pour le dernier ticket qualificatif pour cette CAN va se jouer ce lundi 14 juin à 17 heure (heure béninoise) au stade Lansana Conté de Nongo. Un match sans doute important pour les deux équipes qui peuvent toujours se qualifier. Et pour ce match le sélectionneur Français du Bénin, Michel Dussuyer a son effectif presque au complet et sait que la rencontre sera difficile.

L’ultime acte pour se coltiner le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2021 se joue ce lundi à Conakry entre la Sierra Leone et le Bénin. Une rencontre qui devait être disputée depuis le 30 mars dernier mais reporté pour des manœuvres malsaines des Sierra Léonais qui ont manipulé les résultats des tests COVID des Ecureuils. Et donc le match de ce jour est capital pour le Bénin quart de finaliste de la dernière CAN. Il en est de même pour la Sierra Leone qui court dernière une qualification depuis plus d’une vingtaine d’année. C’est donc une rencontre qui s’annonce difficile avec, pour les deux équipes, la peur d’encaisser des buts.

Les cas de figures pour une qualification du Bénin

L’enjeu de ce match est donc une qualification pour la prochaine CAN. Et le Bénin semble avoir un avantage certain. Si pour la Sierra Leone même une victoire ne donne pas de facto une qualification, pour le Bénin, les possibilités existent. En cas de victoire ou de match nul, le Bénin est qualifié directement. En cas de défaite, Il faut faire recours premièrement au principe de confrontation directe entre le Bénin et la Sierra Leone. Alors, une défaite avec deux buts d’écart élimine directement les Ecureuils. Si le Bénin perd avec un but d’écart en marquant au moins un but, il est qualifié. En cas de défaite 1-0, il faut voir la différence de buts des deux équipes. Dans ce cas de figure, le Bénin serait éliminé parce qu’actuellement, le Bénin compte 7 points ( 0) et la Sierra Leone 4 points ( -1 ). La Sierra Leone va passer donc à 7 points ( 0) et le Bénin à 7 points (-1).

Le Bénin a son destin en main

Un match nul qualifie le Bénin. Les Ecureuils ont donc leur destin en main. Le match se jouant sur un terrain neutre, donne un certain équilibre aux équipes. Ils ont appris déjà à jouer sans Stéphane Sessègnon. Ils se sont passés de David Kiki (cumul de cartons jaunes). Mais, Dussuyer récupère Olivier Verdon. Cela vient renforcer la défense des Ecureuils qui pourrait évoluer dans un 4-2-3-1. Ce système offre plus de jeu du côté des Ecureuils. Le technicien Français devrait reconduire Ouorou Djalilou comme latéral gauche. Il a déjà testé le joueur lors du match amical Bénin # Zambie de mardi 8 juin dernier. Jérôme Bonou pourrait former la paire avec Adéoti devant la défense. Pour le reste, Dussuyer fera avec ses certitudes. Mais, il va falloir être mentalement fort et physiquement présent. Car, l’équipe adverse va en imposer physiquement. Ces deux éléments constituent sans doute les clés du match. Composition du Bénin : Saturnin – Bourou, Adénon, Verdon, Assogba – Koukou, Adeoti – Koukpo, Soukou, Dossou – Mounié