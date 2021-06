le 23 juin, Moscou a déclaré qu’un de ses navires de guerre avait tiré des coups de semonce et qu’un avion de guerre avait largué des bombes sur le chemin du destroyer britannique HMS Defender pour le forcer à quitter une zone proche de la péninsule de Crimée. La Grande-Bretagne a démenti ce récit, insistant sur le fait que son navire n’avait pas fait l’objet de tirs et qu’en l’occurrence il naviguait dans les eaux ukrainiennes. Ce Mercredi, s’exprimant lors d’une émission en direct, le président russe Vladimir Poutine a révélé qu’un avion de reconnaissance américain avait opéré en synchronisation avec le destroyer britannique lors de l’incident de la Mer Noire. Et pour lui, l’incident était, sans aucun doute, une « provocation pour tester la réponse de Moscou ».

« Ceux qui le font savent qu’ils ne peuvent pas sortir vainqueurs de cette guerre »

Depuis qu’elle a annexé la Crimée en 2014, la Russie s’irrite des déplacements de navires de guerre de l’OTAN qui traversent la région. Moscou les considérant comme potentiellement déstabilisantes. Cependant, la communauté internationale considère toujours la Crimée comme occupée et les eaux environnantes comme ukrainiennes. Mais les responsables russes ont averti que si un navire de guerre occidental entrait à nouveau dans les eaux, l’armée pourrait tirer pour détruire.

Ce 23 Juin donc, le navire britannique, selon les normes russe avaient franchi la ligne et pénétré dans des eaux désormais russes. Une intrusion faite sous le regard d’un avion de reconnaissance américain. D’où la réponse de Moscou. « C’était clairement une provocation, une provocation complexe impliquant non seulement les Britanniques mais aussi les Américains », a déclaré le président russe ce mercredi.

Mais interrogé au cours de l’entrevue sur le fait qu’il ne craignait pas que ces signes d’agressivité ne conduisent à une « troisième guerre mondiale », Vladimir Poutine a répondu que non. « Même si nous coulions ce navire, cela ne mettrait pas le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale parce que ceux qui le font savent qu’ils ne peuvent pas sortir vainqueurs de cette guerre, et c’est très important » a précisé en l’occurrence le locataire du Kremlin.