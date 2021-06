Un américain auteur de deux crimes racistes a été puni par la loi aux Etats-Unis. En effet, Gregory Bush un homme blanc âgé de 53 ans a été condamné à perpétuité par la justice américaine, après avoir tué deux noirs, il y a trois ans, dans un magasin de Jeffersontown dans l’Etat du Kentucky. La condamnation a été prononcée hier jeudi 24 juin 2021, par un tribunal fédéral.

Le condamné a reconnu les faits dont il est accusé

D’après la responsable des droits civiques au ministère de la justice, Kristen Clarke, Gregory Bush est « condamné pour son attaque odieuse et raciste contre trois personnes noires, qu’il a ciblées à cause de la couleur de leur peau ». Dans cette période où le racisme est dénoncé aux Etats-Unis, elle a par ailleurs ajouté dans un communiqué que les actes de violence à caractère raciste ne peuvent plus être acceptés. Notons qu’il s’agit d’une affaire particulière puisque le condamné a reconnu les faits dont il est accusé. C’est à cause de cela qu’il n’y a pas eu de procès. Pour mémoire, le jour où il a commis son forfait, le 24 octobre 2018, il était allé dans une épicerie avec une arme.

Sur les lieux, il avait vu Maurice Stallard un homme noir âgé de 69 ans. Sans le connaître, il avait décidé de le suivre dans les allées, puis a ouvert le feu sur lui. Après être sorti de l’épicerie, il a vu Vickie Lee Jones, une femme noire sexagénaire qu’il a également abattu. Gregory Bush avait par la suite dirigé son arme vers un homme noir, visiblement pour le tuer. Cependant, celui était armé et avait premièrement tiré.