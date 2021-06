Les sociétés de nos jours, deviennent de plus en plus violentes. La France est un exemple palpable, où la violence juvénile a atteint un niveau très inquiétant. Le président Emmanuel Macron a également fait le constat et en a parlé ce jeudi lors d’un déplacement dans le Lot. Pour le président, la société devient de plus en plus en violente en raison d’un contexte sanitaire « qui a accru les tensions, l’inquiétude, l’angoisse ». Toutefois le locataire de l’Elysée endosse aux réseaux sociaux, une grande responsabilité dans le phénomène.

« La violence que nous avons dans la société, elle n’est pas séparable aussi des changements un peu anthropologiques que nous vivons […]. Beaucoup de gens qui vivent seuls ne vivent que dans ce monde-là. Et donc ils sortent dans la rue et ils se comportent comme sur les réseaux », a constaté Emmanuel Macron. Selon le président, la solitude a contribué à provoquer chez certains citoyens français, des moments de décompensation surtout chez ceux « qui avaient déjà des faiblesses de ce côté-là ».

Quelqu’un avec un pseudonyme va me dire les pires horreurs

« On vit dans un monde qui n’est pas simplement cette rue où je vois vos visages, où on se parle, où on se respecte. La seconde d’après on va rentrer sur nos réseaux sociaux, où quelqu’un avec un pseudonyme va me dire les pires horreurs, un autre lui répondra… », a noté Macron. Le président a affirmé n’être un grand défenseur du numérique, des réseaux sociaux que lorsqu’ils sont des vecteurs « de diffusion de la connaissance, du savoir, quand ça facilite la communication qui rend nos vies plus heureuses ».

Le président de le République a par ailleurs, appelé à la vigilance face à l’usage du numérique surtout chez les plus jeunes. « Je pense qu’il faut être vigilant parce que nos sociétés deviennent plus violentes à cause de ces usages, et en particulier chez les plus jeunes » a souligné M. Macron.