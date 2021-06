C’est une nouvelle qui va ravir les acteurs du football africain. Une partie de la fédération internationale de football (FIFA) va bientôt déménager de Zurich pour Paris. Le lieu qui abritera les services relocalisés de l’organisation est l’hôtel de la Marine qui se trouve en face de la place Concorde. L’inauguration se déroulera dans la matinée de demain jeudi 10 juin 2021.

Les échanges facilités entre la FIFA et la CAF

Pour plusieurs proches de la FIFA, le déménagement d’une partie de l’instance se justifie par le fait que cette dernière veut se rapprocher du continent africain. En effet, le choix de Paris permettrait à la FIFA d’être davantage proche des fédérations africaines de football. De ce fait, les échanges seront facilités entre la fédération internationale et la confédération africaine de football (CAF), du fait des innombrables liaisons aériennes entre l’Afrique et Paris. Par ailleurs, le déménagement de la FIFA en France peut s’expliquer par une volonté commune entre le président français Emmanuel Macron et le patron de la FIFA, Gianni Infantino de faire la promotion de la francophonie dans la FIFA.

Pour rappel, le déménagement d’une partie de la FIFA à Paris, peut être assimilé à un retour à la maison. En effet, c’est dans la capitale française que la FIFA a vu le jour en 1904. Mais, depuis 1935, la FIFA est installée dans la ville suisse de Zurich.