Une trentaine de soldats allemands sont rappelés du service en Lituanie, les meneurs étant menacés de licenciement immédiat. Ceux-ci ont été accusés d’avoir chanté une chanson d’anniversaire pour Adolf Hitler et d’avoir fait des remarques antisémites, a rapporté Reuters. D’après un porte-parole de l’’armée allemande, les soldats sont accusés d’« avoir offensé des connotations racistes et antisémites et d’avoir manifesté un comportement extrémiste ». Un journal allemand, Der Spiegel a rapporté plus tôt que certains soldats s’étaient tellement saoulés dans un hôtel que la police militaire avait dû être appelée.

« Un tel comportement est non seulement inexcusable, mais nous fait tous honte », a déclaré le porte-parole. Trente soldats du groupe sont rappelés de la mission de présence avancée renforcée de l’OTAN, qui protégeait les pays contre la Russie, selon l’agence de presse. De nombreux médias ont rapporté que certains soldats et policiers allemands avaient également été vus manifester leur sympathie pour les nazis, a noté Reuters. L’inspecteur général de l’armée allemande s’est excusé auprès de son homologue lituanien, a déclaré le porte-parole

Une énorme attention de la part des autorités allemandes

Une grande partie de la politique étrangère allemande d’après-guerre, s’est concentrée sur l’expiation des crimes du Troisième Reich d’Hitler, qui a assassiné plusieurs millions de Juifs d’Europe lors de l’Holocauste, l’un des pires crimes de l’histoire de l’humanité. De nombreux cas où certains membres de la police et de l’armée ont été trouvés montrant des sympathies nazies ont suscité une énorme attention de la part des autorités et des médias.