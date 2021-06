La probable candidature d’Eric Zemmour à la prochaine élection présidentielle en France continue de défrayer la chronique. En effet, au sein du Rassemblement National, cette option n’est visiblement pas la bienvenue alors que le polémiste semble de plus en plus précis sur ses ambitions politiques. A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée, le journaliste français a laissé entendre certains mots qui renseignent sur ses intentions.

“Passer à l’action…”

« Je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis », a-t-il déclaré au cours d’un entretien qu’il a accordé au média Livre noir pour indiquer qu’il voudrait « passer à l’action ». Mais dans le camp du Rassemblement National, cette candidature ne ferait pas grand bien à la cheffe de la formation politique qui compte également concourir lors du prochain scrutin. « Oui, il a des velléités d’y aller, mais il finira par être lucide », s’est moqué un cadre du Rassemblement National.

“Intérêt de la candidature…”

Dans le « Grand Jury » RTL-« Le Figaro »-LCI, Marine Le Pen s’est prononcé sur cette actualité. Pour elle, une candidature d’Eric Zemmour aurait le mérite d’affaiblir le « camp national » lors de l’élection. « Je suis profondément attachée à la démocratie […], cela ne me pose qu’une interrogation : quel est l’intérêt de cette candidature ? », s’est interrogé la présidente du parti.