Au Bénin, le gouvernement a diligenté un audit des dettes issues de la gestion du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques. Les résultats de cet audit ont été examinés ce mercredi 02 juin en Conseil des ministres. Il ressort du rapport, un certain nombre de dysfonctionnement. Il y a par exemple eu un défaut de documentation de dettes régulièrement comptabilisées.

En tout 457 millions 449 mille 760 FCFA de dettes saines, dont 183 millions 732 mille 968 FCFA de dettes commerciales, 178 millions 773 mille 508 FCFA de dettes sociales et 94 millions 943 mille 284 FCFA de dettes fiscales ont été auditées. D’autres anomalies ont pu être relevées par la commission d’audit sur la gestion de ces dettes. Le conseil des ministres a instruit les ministres concernés aux fins d’engager des poursuites judiciaires appropriées à l’encontre des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être retenue.

Liquidation du fonds national de développement et de promotion touristiques

Dans ses recommandations, la commission d’audit a proposé l’apurement des dettes du Fonds national de Développement et de Promotion touristiques, la restructuration du Fonds et la relance de ses activités, la poursuite d’une gestion plus rigoureuse de la structure et de ses documents comptables.

Le Conseil a pris acte des recommandations de la commission et a ordonné la liquidation du Fonds national de Développement et de Promotion touristiques ainsi que la création d’un fonds qui lui sera substitué, sous la forme d’une ligne budgétaire.