Le président Macron était au départ un des préférés de l’ancien président américain Donald Trump avant un couac qui a véritablement entaché leurs liens. Au point où l’ex-président Trump avait eu des mots durs pour son homologue français. La venue au pouvoir de Joe Biden a été largement perçue en occident comme une bouée de sauvetage. Lors de la rencontre avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche, le président Macron s’est laissé aller à un commentaire qui a totalement déplu à Donald Trump.

Et même s’il n’a plus accès aux réseaux sociaux, il a tenu à le faire savoir via un communiqué rendu public par ses services. Il a tout d’abord rappelé la phrase d’Emmanuel Macron prononcée en anglais qu’il n’a pas du tout appréciée : « Je pense que c’est formidable que le président américain fasse partie du club et soit prêt à coopérer » avait affirmé Emmanuel Macron.

« C’est une citation du président français. Lui et beaucoup d’autres dirigeants avant lui, en France et en Europe, dépouillaient les Etats-Unis comme jamais. Nous étions traités très injustement avec des accords commerciaux horribles, et nous payions une large partie de leur défense. Ils abusaient des Etats-Unis et du coup, bien sûr, ils aiment Biden parce que maintenant ils vont pouvoir revenir à leurs vieilles habitudes de dépouiller notre pays. Si j’étais le dirigeant d’un de ces pays moi aussi j’aimerais Biden bien plus que le président Trump… Ils vont maintenant devenir très riches sur le dos des Etats-Unis, exactement comme par le passé avant notre changement. Je suis pour que l’AMERIQUE PASSE AVANT ! » a laissé savoir l’ancien président Donald Trump.