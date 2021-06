Alors qu’elle semble être mise de côté par l’Europe et les USA en raison de sa gestion de la crise dans le Tigré, l’Ethiopie cherche un allié puissant pouvant défendre ses intérêts surtout au l’ONU. Ce soutien, Addis-Abeba semble l’avoir trouvé auprès de Moscou surtout qu’il veut aussi du soutient le Soudan soutenu par la Ligue arabe dans le dossier du barrage. C’est dans ce cadre que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopiens Demeke Mekonnen s’est entretenu mercredi à Moscou avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Demeke Mekonnen a informé son homologue de la situation actuelle dans son pays. Il a déclaré que l’Éthiopie continuerait d’adhérer au processus de négociation dirigé par l’Union africaine (UA) concernant le Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Les deux diplomates ont également évoqué le différend frontalier entre l’Éthiopie et le Soudan. Pour le vice-Premier ministre, l’utilisation par le Soudan de la situation dans la région du Tigré comme une opportunité d’empiéter sur le territoire éthiopien était non seulement illégale, mais aussi un acte immoral qui ne reflétait pas les relations entre les deux pays.

Coordination mutuellement bénéfique

Saluant les négociations en cours sous la houlette de l’UA concernant le GERD, Sergueï Lavrov a indiqué pour sa part qu’elles devraient être renforcées et que la Russie est intéressée à fournir le soutien technique nécessaire. Le chef de la diplomatie russe a également salué l’approche de l’Éthiopie pour résoudre pacifiquement le différend frontalier avec le Soudan et résoudre les problèmes par la diplomatie. Egalement Moscou compte approfondir avec Addis-Abeba leur coopération et leur « coordination mutuellement bénéfique dans les organisations internationales, en premier lieu à l’ONU, où nous nous soutenons activement et proposons des initiatives communes » selon Lavrov.