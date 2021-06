Le gouvernement béninois veut enrôler ses fils et filles de la diaspora en Europe dans le cadre de l’opération d’identification des personnes physiques en République du Bénin. Pour cela, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) donne la possibilité aux Béninois vivant en Europe de se faire enrôler à la section consulaire de l’ambassade du Bénin en France dans l’optique de leur inscription au registre national des personnes physiques.

Les Béninois vivant en Europe ont la possibilité de se faire enrôler à la section consulaire de l’ambassade du Bénin en France, sise à l’adresse 89 Rue du Cherche-Midi 75006 Paris (France) en vue de leur inscription au Registre national des personnes physiques. Selon un communiqué de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) en date du 18 juin 2021, cette opération va permettre à ces Béninois de bénéficier de plusieurs services dans les mêmes conditions qu’au Bénin. Ils vont pouvoir plus facilement obtenir certains documents d’identification, à Paris, comme l’acte de naissance sécurisé, la carte d’identité nationale biométrique, le certificat de célibat et de coutume, le certificat d’identification personnelle (CIP) portant le numéro personnel d’identification qui garantit la sécurisation de leurs actes d’état civil.

Cela va aussi de leur facilité d’accès à l’ensemble des services disponibles sur le portail web dédié de l’ANIP et le portail national des services publics du Bénin. Pour se faire enrôler, les Béninois de la diaspora doivent se munir de tout document d’identification ou d’Etat civil pouvant fournir les renseignements nécessaires. Il s’agit entre autres de l’acte de naissance, du passeport, de la carte LEPI, de la carte consulaire et du justificatif de domicile. Ils doivent prendre rendez-vous via le site internet de l’ambassade.