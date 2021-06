Une affaire d’attribution illégale de forêt fait la une de la presse congolaise. En effet, un total de 1 370 000 hectares de forêt vierge se trouvant dans le centre-Nord de la République démocratique du Congo a été octroyé à une seule société, Tradelink, par l’ancien ministre de l’environnement, Claude Nyamugabo. Ces contrats qui ont été signés au cours du mois de septembre 2020, sont contestés par deux ONG congolaises : Océan et Codelt.

Aucune preuve de la somme versée à l’Etat

Ils dénoncent les contrats relatifs à ces centaines de milliers d’hectares de forêt primaire, qui sont tout aussi immense que la moitié du Burundi. Ceux-ci qui n’ont été publiés qu’en mars 2021 sur le site du ministère de l’environnement, ne respectent pas les dispositions légales sur le plan juridique. En effet, le ministère de l’environnement n’indique pas si les communautés locales ont été consultées. Aussi, il n’y a aucune preuve faisant état de la somme versée par l’entreprise à l’Etat. A cela s’ajoute le fait que la limite fixée à 500 000, de superficie de forêt pouvant être octroyée à l’Etat a été largement dépassée. Pour Augustin Mpoyi, avocat en droit de l’environnement, l’ex-ministre n’en est pas à son premier octroi illégal d’hectares de forêt

« 4 millions d’hectares de forêt en toute illégalité »

« C’est une superficie qui s’ajoute à une autre qui a précédé. On est là à la troisième vague de concessions illégales qui ont été attribuée et donc au total, en une seule année, 2020, ce ministre aura attribué 4 millions d’hectares de forêt en toute illégalité » a-t-il fait savoir. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une personnalité de l’Etat congolais est impliquée dans des affaires illégales. On se rappelle encore de Vital Kamerhe, ex-directeur de cabinet du président congolais, qui avait été poursuivi pour corruption. Accusé de détournement de fonds publics, il avait été condamné à vingt ans de prison.