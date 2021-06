Le mois dernier, les autorités canadiennes avaient annoncé la découverte des restes de 215 enfants, dont certains n’avaient que trois ans, au pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique. Après la découverte, le Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé « des actions concrètes » de son gouvernement pour continuer à soutenir « les survivants, leurs familles et leurs communautés partout au pays ». Près d’un mois après, la Chine dont les relations avec le Canada ne sont pas aux fixes, et ses alliés ont demandé ce mardi une enquête sur la découverte des restes d’enfants.

« Nous appelons à une enquête approfondie et impartiale sur tous les cas où des crimes ont été commis contre les peuples autochtones, en particulier les enfants, afin de traduire les responsables en justice et d’offrir un recours complet aux victimes », a déclaré Jiang Duan, haut responsable de la mission chinoise aux Nations Unies à Genève. Jiang a lu la déclaration au nom des pays tels que la Russie, la Biélorussie, l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie et le Venezuela, qui ont tous été critiqués par les pays occidentaux pour leurs violations des droits de l’homme.

Les violations des droits de l’homme à Xinjiang

La demande a suscité la colère des autorités canadiennes dont la réplique n’a pas tardé à venir. Ottawa a par la suite fait une déclaration conjointe au nom de plus de 40 pays appelant à l’accès à la région chinoise du Xinjiang pour enquêter sur les allégations de détention massive par le gouvernement de musulmans ouïghours. Le chef du gouvernement canadien a condamné ce qu’il a appelé « les abus systémiques et les violations des droits de l’homme » à Xinjiang. Il par ailleurs rappelé qu’une commission canadienne vérité et réconciliation avait travaillé de 2008 à 2015 pour lutter contre les mauvais traitements infligés à la population autochtone.

”La Chine ne reconnaît même pas qu’il y a un problème”

« Où est la commission vérité et réconciliation de la Chine ? Où est leur vérité ? Où est l’ouverture dont le Canada a toujours fait preuve et la responsabilité que le Canada a assumée pour les terribles erreurs du passé ? », a demandé Trudeau. « La Chine ne reconnaît même pas qu’il y a un problème … c’est pourquoi les Canadiens et les gens du monde entier défendent des gens comme les Ouïghours », a-t-il déclaré face aux journalistes à Ottawa.