Le Bénin joue pour une 5ème qualification à la CAN ce lundi après-midi au stade Lansana Conté de Conakry. En effet, la rencontre contre la Sierra Leone comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2022 a été délocalisée en Guinée. Inutile de rappeler que ce match devrait se jouer depuis le 30 mars dernier. Mais il a été reporté à cause d’un imbroglio autour des tests Covid. 5 joueurs du Bénin avaient été déclarés positifs au coronavirus par les autorités sierra-léonaises. Ce que le Bénin a contesté.

Le pays a même saisi la Confédération africaine de football pour réclamer des sanctions contre la Sierra Leone. Mais il n’a pas eu gain de cause. Idem du côté du Tribunal arbitral du sport (Tas) qui l’a tout simplement débouté. Et pourtant les 5 joueurs prétendument atteints de la Covid-19 n’avaient pas la maladie. Les tests passés de retour à Cotonou et dans leurs clubs en France ont confirmé qu’ils étaient en excellente santé. Le Bénin aborde donc aujourd’hui ce match de la Sierra Leone avec un esprit de revanche.

” Si on se qualifie ça va être une justice pour nous “

C’est le capitaine des écureuils Khaled Adenon qui exprime mieux cet état d’esprit de ses coéquipiers. L’affaire « était dans les mains de la justice que ce soit de la Caf ou du Tas. Si on se qualifie ça va être une justice pour nous » a-t-il déclaré. Il faut dire que le 11 national a besoin d’un nul pour se qualifier. Mais le sélectionneur Michel Dussuyer ne compte pas entamer le match avec cet objectif. « C’est difficile de partir dans l’optique de jouer un nul. Ce sont les évènements qui commandent. L’essentiel pour ce match, c’est de ne pas avoir de regret. De le jouer. C’est le message que je vais délivrer à mes joueurs » a déclaré le coach français.

” Nous sommes venus pour gagner “

Du côté de la Sierra Leone, l’objectif est clair : « faire l’impossible pour gagner ». « Pour les joueurs qui vont discuter ce match, c’est une véritable opportunité. Pour nous les joueurs, pour notre nation, nous devons faire en sorte que le pays soit qualifié. Ça fait trop longtemps qu’on rêve de cette qualification donc on doit faire l’impossible pour se qualifier » a laissé entendre le capitaine des Leone Stars Umaru Bangoura au micro de Tv5 monde.

Le sélectionneur John Keister est du même avis. « Nous sommes venus pour gagner et nous n’avons pas d’autres choix. Nous devons gagner ce match. Vous n’imaginez même pas comment ça serait magnifique pour nous. Depuis 1996 nous ne nous sommes plus qualifiés » a-t-il déclaré. L’objectif est donc clair pour les deux pays.