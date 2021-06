En ce jour spécial du 30 juin, L’union des journalistes de la presse libre Africaine ( UJPLA) créée pour promouvoir et défendre la Liberté de la presse ,la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, a une pensée toujours vive et émue pour le héros de l’Indépendance du Congo ( 30 juin 1960) ,le premier ministre Patrice Emery Lumumba ( assassiné en 1961 à 36 ans).

En ce jour de l’indépendance du Congo pour laquelle il a donné et sacrifié sa vie, l’UJPLA salue sa mémoire et réaffirme sa ferme volonté, à travers le Grand Prix Patrice Emery Lumumba de la liberté de la presse, de perpétuer, renforcer et promouvoir cet idéal de liberté, de justice, de paix et de progrès dans une Afrique unie et réhabilitée. Que l’exemple de la lutte courageuse et opiniâtre de Patrice Lumumba pour l’indépendance du Congo, son pays et pour l’Afrique entière, continue d’inspirer les générations présentes et futures de journalistes africains.

Fait à Abidjan le mercredi 30 juin 2021.

Pour L’Union des journalistes de la presse libre Africaine ( UJPLA)

Le Président

Yao Noël