L’ancien président américain Donald Trump s’en est récemment pris à son successeur à la maison Blanche, Joe Biden. Lors d’un rassemblement effectué dans la soirée d’hier samedi 26 juin 2021, dans la ville de Wellington située au nord de l’Etat de l’Ohio, le milliardaire républicain a estimé que le bilan effectué par l’administration Biden est une catastrophe cinq mois après la prise de fonction par le démocrate.

Il a critiqué la visite de Kamala Harris à la frontière

« Après seulement cinq mois, l’administration Biden est déjà une catastrophe complète et totale. Je vous l’ai dit » a-t-il déclaré. L’ancien magnat de l’immobilier n’a pas manqué de critiquer les politiques d’immigration prises par la nouvelle administration. Pendant qu’il s’adressait à la foule en liesse, Donald Trump a déclaré que : « Nous devons défaire ses politiques d’immigration irréfléchies et rétablir notre frontière sud là où elle était ». Au cours de son intervention, le successeur de Barack Obama a également critiqué la visite effectuée par la vice-présidente Kamala Harris à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Selon lui, si le numéro deux de l’administration Biden est allé à la frontière c’est juste parce qu’il avait annoncé plus tôt le faire. « Kamala Harris, votre vice-présidente, n’est allée à la frontière hier que pour la seule et unique raison que j’ai annoncé que j’y allais », a-t-il déclaré Trump, ajoutant « Si je ne l’avais pas fait, je ne sais pas si elle allait y aller un jour ».