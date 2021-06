Les cérémonies de nomination des nouveaux-nés varient énormément d’une culture africaine à une autre mais, elles n’en demeurent pas moins très présentes malgré l’évolution des époques ou le venue des religions dites révélées. Et cela révèle encore plus leur grande importance. Le nom dans les traditions africaines est donc d’une si grande importance que plusieurs expressions orales en ont été créés afin de l’inscrire dans les esprits de leurs héritiers et héritières. Originellement issu de la langue yoruba « Oruko rere san ju wura ati fadaka lo », ce proverbe est très employé aussi en langue anglaise comme suit: « good name is betterthan silver and gold ». Il faut noter qu’il s’agit plus du prénom ou des prénoms que du « nom de famille » qui est déjà fixe selon la famille du père ou de la mère.

Donner un nom à un enfant, c’est lui donner une grande partie de son identité en plus du nom de sa famille et des gènes légués par ses parents. Le nom d’un enfant est communiqué après réflexions, consultations et observations des évènements tout au long de la gestation de la mère jusqu’à la sortie de l’enfant. Rien n’est laissé au hasard et le nombre de prénoms par enfant le témoigne d’ailleurs. Le prénom est une appellation distinctive afin de confirmer ou infirmer à cet enfant : qui il est, la moralité de sa communauté, le courage dont il doit faire preuve, son rang social également, son rôle dans la société (selon la profession de sa famille s’il y a lieu) et par moment sa destinée. La nomination d’un nouveau-né est donc un grand évènement au cours duquel les anciens communiquent à l’enfant, ses premières armures mentales dont il va se parer pour affronter la vie dans laquelle il naît.

Car, nul n’est ignorant sur les grandes sciences qu’englobent les illustres cultures de ce continent. Alors ils accordent une si grande valeur aux prénoms qu’ils les représentent au delà de la valeur de grandes pierres précieuses internationalement connues qui sont l’or et l’argent pourtant des pierres très aimées et exploitées en Afrique. L’on comprendra aussi que les sages et anciens ont toujours été très conscients du niveau de compréhension orale de tout être vivant, alors même d’un nouveau-né!

Voici pourquoi, depuis toujours les africains dès la naissance ont toujours su enseigner par la parole à toute nouvelle âme les défis de la vie afin de chacun soit apte à les endurer, se battre, se nourrir, penser aux autres et réussir. Certains sages vont même plus loin affirmant que la nomination est bien meilleure que les titres et les rangs nobles en société car il reste l’identité de l’enfant pour la vie. La portée des prénoms d’un enfant nouvellement au monde est donc très grande et profonde. Des proverbes autour de cette partie de cet grand évènement en société africaine sont indénombrables.