En marge du sommet du G7 et de l’Otan, le président américain Joe Biden a entamé une tournée européenne. Il a rencontré ce jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson avec qui il s’est entretenu. Au cours de leur rencontre, le chef du gouvernement britannique a salué le président américain comme « une grande bouffée d’air frais ». Il a également salué la détermination du 46e président américain à travailler avec ses alliés sur d’importantes questions mondiales comme le changement climatique, le Covid-19 et la sécurité.

Bien que Johnson n’ait pas établi de parallèle explicite entre Biden et son prédécesseur Donald Trump, ses commentaires ont clairement montré que le nouveau président avait adopté une approche des pourparlers beaucoup plus multilatérale que Trump. En effet, la vision du monde de Trump a parfois choqué, mis en colère et déconcerté de nombreux alliés européens de Washington. « Ce fut une longue, longue et bonne session. Nous avons couvert un large éventail de sujets », a confié Boris Johnson à l’issue de l’entretien d’une vingtaine de minutes. « C’est nouveau, c’est intéressant et nous travaillons très dur ensemble » a-t-il ajouté.

Biden a suscité de graves inquiétudes

Bien que Johnson ait déclaré que les pourparlers étaient intéressants, Biden a suscité de graves inquiétudes concernant une dispute entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne qui, selon lui, pourrait menacer la paix dans la région britannique d’Irlande du Nord. Par ailleurs, les deux dirigeants n’ont pas eu de briefing conjoint après la rencontre. Le Premier ministre s’est adressé aux médias britanniques tandis que Biden a prononcé un discours sur un plan américain visant à faire don d’un demi-milliard de vaccins aux pays les plus pauvres.