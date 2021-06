Décès du rappeur Lil Loaded. Âgé de 20 ans seulement, l’artiste a été arrêté il y a quelques mois dans le cadre d’une affaire de meurtre. Avant cela, il s’était retrouvé mêlé à une sombre histoire de règlement de comptes. Un nouveau décès à enregistrer dans le monde du rap donc, alors que la série noire s’était quelque peu calmée.

Originaire de Dallas, dans le Texas, l’artiste est mort de manière inconnue. Il était notamment connu pour avoir apporté un vent de fraîcheur dans l’univers du rap américain, grâce à ses titres « Gang Unit » ou encore « Link Up ». Malgré tout, le jeune homme a connu d’importants déboires avec la justice.

Lil Loaded, retrouvé mort à 20 ans

En cause, une fusillade remontant au 25 octobre dernier. En effet, il aurait tiré sur l’un de ses amis, Khalil Walker, à l’aide d’un fusil. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures. Arrêté, le rappeur devait être jugé pour homicide involontaire. L’annonce de sa mort a provoqué un tollé.

Une mort, dont les raisons sont inconnues

En effet, sur les réseaux sociaux, beaucoup d’individus et fans de rap ont eu énormément de mal à croire à cette nouvelle. Pour autant, c’est bien Akademiks, un influenceur toujours très bien informé qui a dévoilé la nouvelle, laissant ainsi supposer que tout cela serait bel et bien vrai et fondé sur des informations fiables.