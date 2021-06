Des situations particulières peuvent arriver alors que nous voyageons en avion. Si tant les compagnies aériennes que toutes les structures de sécurité au sol s’activent ardemment pour nous faire faire des voyages en toute sécurité, il arrive que des surprises adviennent. Les passagers du vol DL1730 de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines en partance de Los Angeles pour Atlanta, ont eu ce vendredi une grande frayeur, quand l’un des passagers a tenté d’ouvrir la porte de l’avion, alors qu’il était à plusieurs milliers de mètres d’altitudes.

Il rappelle les consignes de sécurité avant de tenter d’ouvrir l’avion

Ce vendredi , les passagers à bord de l’Airbus A321 alors qu’ils étaient à mi-chemin entre Los Angeles et Atlanta ont vu un homme en tenue de sécurité leur demandant de bien vouloir bien attacher leurs ceintures de sécurité et de mettre les masques à oxygène. Des mesures de sécurité qui prévalent lorsque l’avion entrait dans une zone de grande turbulence ou était en situation d’urgence. Le message de l’homme n’a vraiment pris sens dans l’esprit des passagers, que lorsqu’il l’ont vu se diriger vers la porte de sortie de l’avion et tenter de l’ouvrir.

Des vidéos de l’incident ont rapidement fait le tour de la toile devenant virales. Les premiers témoignages suggéraient qu’il s’agissait d’un agent de bord en congé, avant que plus tard d’autres témoignages fassent état d’un simple passager. Le fait est que les voyageurs, les « hommes les plus braves » sollicités par le capitaine de bord et les membres d’équipage, ont tôt fait de se saisir du fouteur de trouble et de le réduire à l’impuissance.

La compagnie, une fois la frayeur passée et les passagers en sécurité dans l’aéroport le plus proche, a fait une déclaration. « Merci à l’équipage et aux passagers du vol Delta 1730 (LAX à ATL) qui ont aidé à retenir un passager indiscipliné alors que le vol était dérouté vers Oklahoma City (OKC). L’avion a atterri sans incident et le passager a été évacué par les forces de l’ordre. Nous nous excusons auprès de nos clients pour le retard et tout inconvénient supplémentaire que cela a causé » a expliqué en substance Delta Air Lines.

