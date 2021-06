Ce mercredi la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby. La cour a également ordonné sa libération immédiate de prison, jugeant qu’un accord de non-poursuite qu’il avait conclu avec un ancien procureur de district aurait dû le protéger des accusations. La décision de la Cour suprême est intervenue après que Cosby ait déjà purgé plus de deux ans d’une peine potentielle de trois à 10 ans dans une prison d’État à la suite de sa condamnation en 2018.

Il pourrait être libéré dès ce mercredi d’un établissement correctionnel d’État à Shippack, en Pennsylvanie. Cosby a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement Andrea Constand, une employée de l’Université Temple, à son domicile en 2004 après l’avoir droguée avec des pilules non identifiées. La majorité du tribunal a conclu qu’un procureur de l’État, Bruce Castor, avait conclu un accord avec les avocats de Cosby en 2005 pour ne pas porter d’accusations criminelles.

Toute poursuite future doit être interdite

Cette poursuite, selon le tribunal, revenait essentiellement à revenir sur la promesse antérieure de Castor de ne pas inculper Cosby. « À la lumière de ces circonstances, la décision ultérieure des procureurs successeurs de poursuivre Cosby a violé les droits de Cosby à une procédure régulière », a écrit le juge David Wecht au nom de la majorité. « Il n’y a qu’un seul recours qui peut complètement restaurer Cosby au statu quo ante. Il doit être libéré, et toute poursuite future sur ces accusations particulières doit être interdite ».

America’s Dad

L’acteur et comédien de 83 ans était surtout connu pour son rôle de mari et père adorable dans la série télévisée « The Cosby Show » des années 1980, ce qui lui a valu le surnom de « America’s Dad ». Mais sa réputation de famille a été brisée après que des dizaines de femmes l’ont accusé d’agression sexuelle sur une période de plusieurs décennies. Sa condamnation a été largement considérée comme un moment historique dans le mouvement #MeToo qui a suscité une série d’allégations contre des hommes puissants à Hollywood et au-delà.