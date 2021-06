Il y a quelques jours, le président Biden signait l’Acte qui rendait officiel le « Juneteenth», la journée du 19 juin, comme fête fédérale aux États-Unis. Le jour qui commémore l’arrivée de la nouvelle de la fin de l’esclavage au Texas en 1865, près de deux ans après la proclamation d’émancipation. Un moment important pour la communauté afro-américaine. Ce samedi, l’ancien président Obama, invité d’une émission spéciale sur le « Juneteenth » a eu l’occasion de dire sa fierté pour son pays et sa fierté pour ses filles.

« Je suis optimiste »

Barack Obama, au cours de son entrevue a déclaré que travailler à ce que la démocratie « continue de fonctionner efficacement » alors que les États-Unis se diversifient, est l’une des principales choses qui « le tient éveillé la nuit ». Pour L’ancien président démocrate, il était important qu’aux USA, les américains, tous, soient confiants dans le fait qu’ils ont des chances égales de réussite ; « que si vous travaillez dur dans ce pays, vous pouvez y arriver ». Cette valeur de promotion de la justice et de l’égalité, ainsi que du sens de la responsabilité, Barack Obama avec son épouse ont mis un point d’honneur à l’inculquer à leurs filles.

Il y a quelques semaines déjà, alors que la fille ainée des Obama, Malia réussissait à se faire recruter sur le projet cinématographique de l’acteur et écrivain engagé, Donald Glover ; ou encore alors que la cadette, Sasha, fêtait son vingtième anniversaire ; Barack Obama n’avait pas hésité à dire toute la fierté qu’il ressentait à voir ses filles devenir des femmes, des femmes remarquables. Ce samedi encore l’ancien président déclarait : « Quand je les vois toutes les deux, et la grâce, la gentillesse et le sens des responsabilités qu’elles ont l’une envers l’autre et envers le monde, (…)cela fait que tout en vaut la peine ».

Selon Barack Obama, c’est surtout l’engagement actif que ses filles avaient montré lors des dernières manifestations induites par la tragédie de Minneapolis, qui le rendait le plus comblé. Car pour lui; cet engagement montrait leur compréhension des disparités et des injustices, mais également leur volonté de combattre cela. « J’étais fier du fait qu’elles aient participé à certaines de ces manifestations, pas de manière très médiatisée, (…) mais en tant que travailleurs dans les coulisses. C’est en partie pourquoi je suis optimiste, parce que je vois cette prochaine génération se distinguer » a-t-il ajouté.