A moins de deux mois de son procès pour racket à New York, les dossiers de la prison fédérale montrent que la star du R&B R. Kelly a été transférée dans un centre de détention métropolitain de Brooklyn, mettant ainsi fin à son long séjour au MCC de Chicago. Il a été incarcéré depuis deux ans au Metropolitan Correctional Center du centre-ville de Chicago, où il a été attaqué par un codétenu et a enduré la pandémie de coronavirus avec des centaines d’autres détenus. Le transfert de Kelly n’est pas une surprise.

Les procureurs fédéraux avaient déclaré en avril qu’ils « démarraient ce processus » consistant à déplacer Kelly, 54 ans, à Brooklyn pour se préparer à son procès. La semaine dernière, le juge qui présidait son affaire là-bas avait déclaré qu’elle souhaitait interroger Kelly en personne sur un conflit d’intérêts potentiel impliquant l’un de ses avocats. Le chanteur a récemment déclaré au juge qu’il ne voulait plus avancer avec ses avocats basés à Chicago, Steve Greenberg et Michael Leonard. Il préférait plutôt Thomas Farinella de New York et Nicole Blank Becker du Michigan. Un autre avocat, Devereaux Cannick de New York, a déposé mardi une comparution au nom de Kelly.

Plusieurs reports du procès

L’artiste est incarcéré depuis que les autorités l’ont arrêté en juillet 2019 alors qu’il promenait son chien devant la Trump Tower à Chicago. Bien qu’il fasse l’objet d’actes d’accusation fédéraux à Brooklyn et à Chicago, les tentatives de le traduire en justice ont à plusieurs reprises échoué en raison de la pandémie du Covid-19. L’acte d’accusation de Kelly à Brooklyn allègue qu’il dirigeait une « entreprise » composée de ses managers, gardes du corps, chauffeurs et autres employés qui l’ont aidé à recruter des femmes et des filles à des fins sexuelles. Il devrait être jugé dans cette affaire le 9 août. Un acte d’accusation distinct à Chicago l’accuse de pornographie juvénile et d’entrave à la justice.