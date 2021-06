Alors que la tension entre les USA et la Chine est au plus haut avec les sanctions prises par le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, une nouvelle initiative américaine risque de froisser encore un peu plus Pékin. En effet, le pays a décidé de venir en aide à Taïwan, que la Chine refuse de reconnaître comme un pays, affirmant qu’il s’agit purement et simplement d’un territoire chinois.

En passant outre cette considération chinoise, les USA ont décidé d’aider l’île de Taïwan en offrant des doses de vaccin pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus. Trois sénateurs américains ont donc fait le déplacement à Taipei en prélude à ce don et ont même rencontré la présidente taïwanaise. Ils ont annoncé le don de 750.000 doses de vaccin dans le cadre du dispositif international Covax.

Taïwan accuse la Chine de l’avoir empêché d’acquérir des vaccins. La Chine possède ses propres vaccins, mais il s’avère que l’île ne veuille pas se les procurer. Depuis quelques années, Pékin menace tous les pays qui tendent à entretenir des relations avec Taïwan de représailles. Mais cela n’a pas empêché l’ancien président Donald Trump de multiplier les contacts avec l’île.