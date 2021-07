C’est une nouvelle qui a surpris bon nombre de Kenyans. En effet, David Oduor a été présenté au magistrat résident principal Charles Mwaniki du tribunal de Kibera pour avoir insulté et menacé de battre sa mère. Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison et lui a infligé une amende. Le mis en cause a plaidé coupable aux chefs d’accusation.

Il lui est reproché d’avoir troublé l’ordre public pour avoir ainsi traité sa mère. David Oduor, jeune kenyan, a été condamné à une amende et à trois mois de prison. Selon les faits, entre le 18 et le 20 juin dernier, le mis en cause a été à l’origine d’une situation provoquée au domicile de sa mère, Gaudensia Oduor dans le domaine de Langata. L’intéressé a contraint sa mère à se cacher dans sa chambre après l’avoir menacée de la battre.

Le même scénario a repris le lendemain où la maman est allée le dénoncer à la police. Selon les témoignages, le 20 juin dernier, David a fait venir des copains de beuverie qui ont participé au désordre au domicile familial. La mère avait déposé l’année dernière des plaintes contre son fils qui a déclaré au tribunal que l’affaire était close.