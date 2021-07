Une explosion chimique majeure dans une usine russe a fait un mort et grièvement blessé six autres, selon les rapports des médias. Cinq hommes et deux femmes ont subi d’horribles « brûlures chimiques ». « Quand l’incendie a commencé, les gens sont sortis en courant, se déshabillant parce qu’ils brûlaient vifs », a déclaré une source à Tsargrad Rostov. L’incident aurait eu lieu dans une section secrète de l’usine chimique Kamensky qui entreprend des travaux pour l’industrie de la défense russe.

L’usine a annoncé dans un communiqué qu’il y avait eu un incendie à 20 heures, heure locale, jeudi soir. Il n’avait pas été divulgué jusqu’à aujourd’hui. Les ouvriers ont été accusés d’avoir enfreint les règles de sécurité selon le communiqué. Les premiers rapports ont suggéré qu’il y avait un problème avec le câblage qui a provoqué une réaction chimique et l’explosion. Aucune émission nocive n’a été libérée dans l’atmosphère, d’après l’usine. Les habitants de Kamensk-Shakhtinsky, dans la région de Rostov, ont toutefois déclaré qu’il y avait une odeur chimique désagréable dans l’air. Il semble y avoir eu des tentatives des autorités russes pour étouffer l’accident.

Un incident militaire majeur

Un « groupe opérationnel » a été mis en place pour sonder l’incendie chimique qui, selon l’usine, s’est éteint en une heure. La composition du groupe indique que l’accident était un incident militaire majeur. Il est dirigé par Dmitry Kapranov, directeur du Département de l’industrie des armes classiques, des munitions et de la chimie spéciale du ministère de l’Industrie et du Commerce de Russie, selon des rapports. L’usine est engagée dans la production de produits chimiques, y compris pour le ministère russe de la Défense. L’usine a des liens avec NPO Splav qui lui, produit plusieurs systèmes de lancement de fusées Grad, Smerch et Uragan.