Comme ses collègues, le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a aussi eu droit à sa distinction. En effet, le chef de la diplomatie béninoise a été fait Grand officier de l’ordre national du Bénin hier vendredi 30 juin 2021. La cérémonie de décoration a été présidée par la vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata Zimè.

Une longue carrière aux Nations Unies

Rappelons que c’est en avril 2016, que cet ancien fonctionnaire des Nations Unies à été nommé ministre des affaires étrangères dans le tout premier gouvernement de Patrice Talon fraîchement élu à la tête du Bénin. Avant d’occuper ces hautes fonctions dans son pays, il avait servi comme Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies pour la Centrafrique, Coordonnateur résident du système des Nations Unies, Coordonnateur humanitaire et Représentant résident du Pnud à Bangui de 2014 à 2016. De 2012 à 2013, il a assuré les mêmes fonctions au Mali.

Marié et père de deux enfants

Aurélien Agbénonci a également travaillé dans plusieurs autres pays Africains comme le Rwanda, le Congo, la Côte d’Ivoire et le Burundi. Il est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de l’université de Dakar, un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit du commerce international et d’un diplôme d’études approfondies (Dea) en développement et sciences environnementales. Côté vie privé, le chef de la diplomatie béninoise est marié et père de deux enfants.