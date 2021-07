Des pays africains ont demandé une aide financière à la Banque mondiale pour les aider à se relever de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). La demande a été exprimée à la réunion de la 20e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA-20), au cours de laquelle au moins quinze chefs d’Etat africain étaient présents.

Ils ont répondu à l’appel d’Alassane Ouattara

Ces derniers ont donc demandé un minimum de 100 milliards de dollars pour faire face aux conséquences du coronavirus, qui a fortement porté atteinte aux économies de leurs pays. Plusieurs dirigeants africains ont répondu présents à l’appel de la Banque mondiale et du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, à l’hôtel Ivoire, tandis que d’autres étaient virtuellement présents. Parmi les présidents qui étaient là, figurait les chefs d’Etat rwandais, malgache, nigérien et sénégalais. Notons que les 100 milliards de dollars de la Banque mondiale auront pour but d’accorder notamment des prêts aux pays pauvres, pour leur permettre de booster leur économie.

« C’est totalement inacceptable »

Du côté de la Banque mondiale, le directeur général des opérations, Axel Van Trostenburg, a fait part de son indignation sur le fait que ce n’est qu’une infime population du continent africain qui est actuellement vaccinée contre la covid-19. « Seul 1% de la population africaine a été vaccinée, c’est totalement inacceptable. À la Banque mondiale, nous avons salué l’initiative de l’Union africaine de cibler un objectif de 40% de la population vaccinée d’ici la fin de l’année et 60% d’ici le milieu de l’an prochain. Mais nous en sommes loin parce que le financement manquait. Nous sommes en partenariat avec l’Union africaine et avons assuré pouvoir couvrir la totalité de ce financement » a-t-il déclaré.