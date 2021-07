Le trafic sur le tronçon du boulevard de la Marina désormais encadré. En effet, par communiqué en date du lundi 12 juillet dernier et connu du grand public ce 15 juillet, le ministre des infrastructures et des transports rappelle aux usagers les conditions de circulation sur le tronçon pour un trafic fluide et apaisé. Cette note fait suite aux travaux toujours en cours dans le secteur.

Hervé Hehomey invite les usagers du boulevard de la Marina au respect d’une vitesse modérée. La note se justifie par le fait que des travaux de réaménagement soient toujours en cours. Le communiqué publié par le ministre des transports précise que « les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la loterie nationale du Bénin, confiés au groupement Colas Afrique/Colas Gabon ne sont pas encore achevés ».

Par ailleurs, le ministre Hêhomey précise dans la note que des mouvements de personnels et d’engins de chantiers sont toujours en cours sur le boulevard de la Marina. Cependant, il invite les usagers de la voie à l’observance d’une vitesse modérée sur le tronçon mais aussi et surtout au respect scrupuleux des indications prescrites dans le cadre de la circulation pendant la période des travaux.