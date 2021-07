Le directeur de cabinet du ministre de l’eau et des mines Emmanuel Lawin, a procédé ce jeudi 1er juillet à l’installation des membres du Conseil d’Administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin S.A (SNH Bénin). Ces hommes et femmes ont été nommés par décret pris en Conseil des ministres le 28 avril dernier. Il s’agit de Alassane Mahamadou, Arnaud Yémalin Zannou , Alice Maxim-ouali Affo, Siméon Jean-Baptiste Dossou, Joël Kiniffo, Marius Konsagbo Yargo et urbain Tchiakpè.

Ils représentent respectivement, le ministère de l’eau et des mines, la présidence de la République et les ministères de l’économie et des finances, de l’énergie, du plan et du développement, de l’industrie et du commerce, des infrastructures et des transports. Dans son discours d’installation le directeur de cabinet du ministre de l’eau et des mines a rappelé aux nouveaux membres leur mission. « Vos compétences avérées permettront de vous acquitter valablement de votre mission qui consiste entre autres à déterminer les orientations des activités de la société et à veiller à leur mise en œuvre sans faille » a déclaré Emmanuel Lawin.

“Je vous invite à vous enrichir de l’histoire de cette société“

Il va ensuite exhorter ses vis-à-vis à travailler en bonne intelligence avec le directeur de la SNH Bénin et son personnel. « A l’aube de ce nouveau mandat, je mesure l’étendue des responsabilités qui vous attendent et des défis qui sont à relever. C’est pour cela que je vous invite à vous enrichir de l’histoire de cette société, en vous attelant avec confiance à la tâche, sachant pouvoir compter sur le concours des cadres et responsables de la SNH Bénin SA, à travers son directeur général, leur a-t-il dit avant de les rassurer du soutien du gouvernement. En effet, l’exécutif croit à l’essor du secteur des hydrocarbures et sa contribution substantielle au développement économique et social du Bénin.

La SNH Bénin a besoin de l’appui de l’Etat

Le directeur de la SNH Bénin M Issoufou Moussayari qui était également présent à la cérémonie, s’est réjoui de la renaissance de la société d’Etat. Il a par ailleurs rappelé qu’elle a besoin de l’appui de l’Etat pour « relever les nombreux défis pour son développement et pour l’essor du secteur pétrolier béninois ». M Moussayari dira ensuite que toute la SNH Bénin compte sur les nouveaux membres du conseil d’administration. L’image de la société ne « sera que le reflet de vos orientations pour l’atteinte des objectifs fixés par l’Etat » leur a t-il dit.