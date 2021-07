Le gouvernement compte valoriser davantage le potentiel agricole du Bénin. Dans ce cadre, il a prévu l’aménagement et la mise en exploitation, à compter de janvier 2022, de terres agricoles. Réuni en conseil des ministres ce mercredi 7 juillet 2021, il a décidé de la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle dans le cadre de l’aménagement de douze mille (12.000) hectares de sites hydro-agricoles au niveau des vallées.

Dans le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement indique que les études, qui visent à créer les conditions de l’aménagement hydro-agricole avec une maîtrise totale de l’eau, portent sur une première superficie de 12.000 hectares dont 1.500 dans la vallée du Niger (communes de Malanville et Karimama). 1.500 des 12. 000 hectares vont être dans la vallée du Mono (communes de Grand-Popo, Athiémé et Aplahoué). Enfin, 9.000 hectares vont se retrouver dans les basse et moyenne vallées de l’Ouémé (communes des Aguégués, d’Adjohoun, de Dangbo, de Zè, de Sèmè-Podji, d’Akpro-Missérété, de Bonou et de Ouinhi).

Ces études ont prévu aussi l’aménagement et la réhabilitation de 500 km de pistes agricoles dont 40 km de digues pistes avec la réalisation d’un ouvrage de franchissement long de 250 m, pour interconnecter les deux rives du fleuve Ouémé, à la hauteur des communes de Dangbo, Adjohoun et Zè. Le Conseil a décidé qu’il y aura une prise en compte des vallées de la Pendjari et du Couffo, après l’estimation du potentiel en ressources de terres irrigables.